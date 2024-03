Bahia promove ação no Dia das Mulheres: "bandeiras representam lutas" | A TARDE

No Dia das Mulheres, celebrado nesta sexta-feira, 8, o Esporte Clube Bahia promove nova ação, que visa conscientizar os torcedores. Trata-se do movimento “Bandeiras representam lutas. E essa é a nossa. Uma das nossas!”, que tem como objetivo homenagear causas defendidas pelo Esquadrão no mês.

A cada mês, o Tricolor de Aço irá defender uma causa e para representar isso, as bandeirinhas de escanteio da Arena Fonte Nova serão substituídas com a respectiva bandeira da causa defendida, e no mês de março, a luta será contra o Feminicídio: “ Março, mais do que nunca, é das mulheres”.

Além da ação, o Bahia anunciou que a faculdade Multimix, parceira do clube, doará 1.000 bolsas em cursos livres para torcedoras tricolores.