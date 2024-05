Bahia quita dívidas trabalhistas um ano após efetivação da SAF | A TARDE

Um ano após a conclusão da venda da SAF do Esporte Clube Bahia ao Grupo City, o Esquadrão liquidou, de forma antecipada, o Acórdão Trabalhista. Portanto, diante deste cenário, a atual dívida trabalhista da equipe azul, vermelha e branca está quitada. A informação foi inicialmente divulgada por Renato Gueudeville, nesta segunda-feira, 29, e confirmada pela reportagem do Portal A Tarde.

Ainda conforme informado por Renato, a dívida total do Esquadrão hoje gira em torno dos RS 50 milhões. Quando o conglomerado concluiu a compra da SAF do Tricolor de Aço, em maio de 2023, a dívida total do clube estava na casa dos RS 300 milhões.