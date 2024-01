Bahia realiza treino aberto à torcida no CT do Manchester City | A TARDE

Em excursão na Inglaterra, o Bahia realizou um treino aberto no CT do Manchester City, na manhã deste sábado, 13, com a presença de sócios e imprensa. O grupo fez uma intensa atividade técnica.

Após aquecimento, a comissão técnica dividiu o grupo em cinco times com quatro componentes. Os confrontos eram entre dois times, em dois espaços, enquanto a quinta equipe realizava um exercício de passe.

O trabalho tinha quatro traves pequenas e duas grandes. No fim, Rogério Ceni fez um treino de troca de passes e finalizações.

Do outro lado, com o auxiliar Charles Hembert, zagueiros e matérias foram orientados em um trabalho defensivo.

O elenco treinará novamente no turno vespertino e ficará em Manchester até o próximo dia 21, no outro domingo, quando embarca de volta a Salvador.

O Bahia estreia no Campeonato Baiano na próxima quarta-feira, 17, às 21h30, contra o Jequié, na Arena Fonte Nova. Para a partida, o Tricolor entrará em campo com um time alternativo.