Bahia recebe Santos em duelo decisivo pelas oitavas da Copa do Brasil

Em má fase no Campeonato Brasileiro, o Bahia muda a chave e ativa o modo decisão. Nesta quarta-feira, 31, o Tricolor recebe o Santos pelo confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil em busca da classificação as quartas. Em jogo, R$ 4,3 milhões e alguns dias de sossego no clube que vem sofrendo pressão da torcida.

No confronto de ida, as equipes ficaram no empate sem gols, mas uma boa atuação do time comandado por Renato Paiva encheu o torcedor de esperança. Para garantir a vaga e embolsar a grana, o Bahia precisa de um triunfo simples numa Arena Fonte Nova lotada. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida por meio de disputa de pênaltis.

O volante Acevedo, que não atuou contra o Internacional, sabe que o apoio da nação tricolor é essencial. "É um apoio a mais, uma força a mais que teremos com a Fonte Nova cheia, nos apoiando, isso será vital para passarmos de fase", disse o volante uruguaio.

Mas o torcedor do Bahia também precisa virar a chave e entender que o jogo é decisivo e eliminatório. O apoio das arquibancadas é fundamental, e as vaias, caso aconteçam, podem desestabilizar o Tricolor e facilitar a vida do adversário, que também vive um momento instável e joga a vida na Copa do Brasil.

Com duas derrotas seguidas, uma delas pela Sul-Americana, o Santos vinha de uma recuperação no Brasileirão, mas voltou a oscilar e já soma quatro jogos sem vencer. Assim como o Bahia, o Peixe também sente na pele a desconfiança da torcida e uma eliminação nas oitavas da Copa do Brasil aumentaria a crise no clube.

Ao desembarcar em Salvador, o técnico Odair Hellman disse que a expectativa para a partida é boa. “Sabemos da dificuldade que é jogar aqui, é um jogo decisivo, mas estamos preparados para ele. Espero que no final seja feliz, uma vitória e uma classificação”, disse o treinador em entrevista ao ge.

Mesmo time

O volante Thaciano e o atacante Vinicius Mingotti, que já atuaram na Copa do Brasil por Grêmio e Operário-PR, respectivamente, não podem entrar em campo na competição pelo Bahia. Em recuperação de lesão, Matheus Bahia, Raul Gustavo, Marcos Victor e Yago Felipe estão fora.

Renato Paiva deve repetir a escalação do jogo de ida, na Vila Belmiro, com Ryan na ala esquerda. O equatoriano Chávez, titular contra o Internacional, foi criticado, mas corre por fora por uma vaga no time.

Escalação provável: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Cauly, Rezende e Ryan; Biel e Everaldo.

Reforço colombiano

Odair vai poder contar com o atacante Mendoza, que se recuperou de dores musculares e pode pintar no ataque ao lado de Soteldo e Deivid Washington.

Por outro lado, o comandante do Peixe não tem à disposição os atletas Sandry, Marcos Leonardo, Lucas Braga e Felipe Jonatan, que são desfalques, e o meia Luan Dias, que não viajou por opção técnica.

Escalação provável: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Deivid Washington.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Santos, partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: Quarta-feira, 31/05/2023

Horário: 19h

Árbitro: Bruno Arleu de Oliveira (FIFA-RJ)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Cauly, Rezende e Ryan; Biel e Everaldo

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Deivid Washington