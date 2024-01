Bahia renova com 14 jogadoras do time feminino | A TARDE

Através do seu site oficial, o Bahia divulgou a renovação de contrato de 14 atletas que formaram a base do time campeão estadual de 2023. As jogadoras terão vínculo válido até o fim de 2024.

Seguirão no elenco a goleira Lorrana, as zagueiras Aila, tricampeã e capitã, Tchula e Ariely. As laterais Dan (direita) e Mila Santos (esquerda), as meia-campistas, Lane, Suelen, Kaiuska e Vilma. E as atacantes Juliana, vice-artilheira estadual, Ellen, Ary e Miúda.

O grupo feminino do Bahia dará início a pré-temporada em janeiro. As Mulheres de Aço irão trabalhar focadas Série A2 do Campeonato Brasileiro.

Números das jogadoras do Bahia em 2023:

Lorrana – 14 jogos

Dan – 16 jogos e 2 gols

Ariely – 13 jogos e 2 gols

Mila Santos – 21 jogos e 1 gol

Aila – 16 jogos e 6 gols

Tchula – 22 jogos e 1 gol

Kaiuska – 3 jogos

Lane – 24 jogos

Suelen – 12 jogos

Vilma – 23 jogos e 4 gols

Ary (22 jogos e 8 gols)

Ellen (14 jogos e 4 gols)

Juliana (24 jogos e 13 gols)

Miúda (20 jogos)