Bahia renova com Thaciano até o fim de 2027 | A TARDE

O Bahia anunciou nesta quinta-feira, 21, a renovação de contrato com o meia-atacante Thaciano até o final de 2027. O vínculo anterior do jogador era válido até o final de 2025.

Thaciano vestiu a camisa do Bahia pela primeira vez em 2021, quando foi campeão da Copa do Nordeste. Na ocasião, ele estava emprestado pelo Grêmio e deixou o Tricolor no meio do ano após ser negociado para o exterior.

O meia voltou ao Brasil no segundo semestre de 2022 para defender novamente o Grêmio na Série B. Já em março de 2023, ele foi adquirido em definitivo pelo Bahia. Terminou o ano em alta, com 6 gols em 35 partidas.

Neste ano, Thaciano Thaciano é um dos destaques do time do técnico Rogério Ceni. Polivalente, atuando tanto no meio quanto no ataque, o jogador de 28 anos tem cinco gols e três assistências, em 14 jogos na temporada. Ele é o artilheiro do Tricolor na temporada junto com Rafael Ratão.