Bahia renova concessão de benefícios do programa Dignidade ao Ídolo | A TARDE

Em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo na última quinta-feira, 14, o Bahia renovou a concessão de benefícios do programa Dignidade ao Ídolo, que utiliza até 0,31% do orçamento do clube para auxiliar seus ídolos do passado que hoje se encontram em dificuldade financeira.

Dessa maneira, seguirão recebendo o auxílio, em 2024, os ex-jogadores Alberto Raimundo Marques (Leguelé); Ednaldo Vieira de Jesus Cruz (Naldinho); Hélio Santos Lima (Helinho); Jair Borges dos Santos; Jorge Albertino Miranda Campos; Jorge Augusto Ferreira Aragão (Beijoca); Jorge Romero; Maílson Souza Duarte; e Roberto da Silva Pinheiro (Zanata). Desses, foram ampliados os benefícios concedidos a Helinho e Leguelé.

Atualmente, em razão do acordo firmado entre o Esporte Clube Bahia e o Grupo City, os pagamentos aos beneficiários são feitos pelo Esporte Clube Bahia SAF. A concessão do benefício depende da aprovação do Conselho Deliberativo, que tem a responsabilidade de avaliar cada caso por meio de sua Comissão de Futebol, formada por cinco membros.

Entre os critérios levados em consideração, destacam-se a condição de ídolo e a real necessidade financeira do ex-atleta. Os valores variam entre um e três salários-mínimos por mês, conforme as atuais necessidades individuais.

Para ter direito ao benefício, o ídolo do clube precisa se inscrever no programa ou ser indicado por amigos, familiares ou torcedores tricolor, desde que haja a aceitação por parte do possível beneficiário e de sua família.O regulamento completo pode ser acessado no site oficial da Associação Civil do Esporte Clube Bahia.