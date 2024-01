Bahia SAF anuncia Vitor Ferraz como novo diretor; veja | A TARDE

Vice-presidente do Bahia até o o final de 2023, Vitor Ferraz foi anunciado como novo diretor de operações e relações institucionais da SAF tricolor. Em comunicado divulgado na manhã desta terça-feira, 8, o clube ressaltou a vasta experiência do profissional na rotina do clube entre 2013 e 2017.

Ele ficará responsável pelo relacionamento do clube com entidades do futebol como Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Baiana de Futebol (FBF), órgãos governamentais, agentes e autoridades públicas e parceiros estratégicos. Outra função de Vitor no novo cargo será a cogestão e operacionalização do plano de sócios e questões relativas à manutenção e conservação do patrimônio do Bahia.

“Ao longo do processo de transição entre associação e SAF, notamos que seria fundamental manter em nossa estrutura o conhecimento do histórico do Clube e da Torcida, além do relacionamento com diversos atores importantes no cotidiano, pois isso é necessário para o correto trânsito do Bahia junto às instituições e entidades relevantes”, comentou o CEO do Bahia, Raul Aguirre.