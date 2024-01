Bahia se aproxima de acordo por Victor Cuesta, do Botafogo | A TARDE

O Esporte Clube Bahia parece estar caminhando para fechar uma negociação que não se concretizou no ano passado, visando a contratação do defensor argentino Victor Cuesta, de 35 anos. Segundo informações do Território MLS, o jogador está a caminho do Esquadrão para a temporada de 2024.

Cuesta está prestes a rescindir seu contrato com o Botafogo, vínculo que se estendia até 2024, para assinar definitivamente com o Tricolor baiano. O jogador não se apresentou ao clube carioca e havia a possibilidade de ele seguir para o Inter Miami, nos Estados Unidos.

Neste início de ano, o Bahia já anunciou oficialmente a chegada do meia Everton Ribeiro e está próximo de concretizar a contratação do volante Jean Lucas, que atualmente defende o Santos. Esses movimentos indicam uma fase ativa de reforços por parte do Esquadrão de Aço visando a nova temporada.