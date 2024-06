Bahia segura o Atlético-MG fora de casa e traz um ponto para Salvador | A TARDE

Após eliminação na Copa do Nordeste, a equipe comandada por Rogério Ceni entrou em campo na tarde deste domingo, 2, precisando do triunfo para manter a boa fase e seguir na parte de cima da tabela, mas para isso, teria que superar a difícil missão de vencer o Atlético-MG, na Arena MRV. Diante de 37.994 torcedores do Galo, o Esporte Clube Bahia empatou com os mineiros por 1 a 1 e permanece na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Hulk, do lado alvinegro, e Ademir, pelo tricolor.

Primeiro tempo

Assim como o esperado, a equipe mandante obteve o domínio nos minutos inicias do jogo, mas sem grandes chances de gol, com ambas as equipes estudando bastante o perfil do adversário.

Apesar da superioridade do Galo, a primeira grande oportunidade do jogo veio do lado azul, vermelho e branco. Após boa troca de passes pelo lado direito do campo, Éverton Ribeiro encontrou Thaciano dentro da área, mas o camisa 16 bateu na bola meio 'sem jeito', e o chute passou raspando a trave defendida pelo goleiro atleticano.

Segundo tempo

A etapa final do jogo começou muito parecida com os primeiros 45 minutos, mas dessa vez o Atlético-MG conseguiu trazer perigo à meta defendida por Marcos Felipe. O camisa 7 Hulk, craque do Galo, causou arrepios no torcedor tricolor após cobrança de falta balançar a rede, só que pelo lado de fora do gol.

No entanto, logo na sequência, mais uma vez em uma cobrança de falta, desta vez um pouco mais próxima da meta tricolor, Hulk abriu o placar do jogo com um chutaço no ângulo, deixando o Galo na frente.

Atrás no placar, a equipe comanda por Rogério Ceni precisava buscar o empate e subiu as linhas, arriscando mais e sendo mais ofensiva. A nova proposta de jogo deu certo e aos 24 minutos, Ademir, ex-Atlético-MG marcou um golaço para igualar o marcador.

Próximo jogo

O Esquadrão volta à campo apenas no dia 13 de junho, contra o Fortaleza, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

