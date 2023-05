Bahia só venceu o Inter pelo Brasileirão uma vez no Rio Grande do Sul

Na parte de baixo da tabela, Bahia e Internacional vivem momentos parecidos no Campeonato Brasileiro da Série A. O Tricolor de Aço está há três jogos sem vencer, enquanto o Colorado, que está numa grave crise, vem de quatro derrotas seguidas no certame. As equipes se reencontrarão no próximo domingo, 28, no Estádio Beira Rio.

O último triunfo do Esquadrão no Sul foi em 2014. Com gols de Lucas Fonseca e Diego Macedo, o Bahia derrotou o Inter por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o time azul, vermelho e branco venceu apenas uma vez. Foi no dia 2 de junho de 2013, quando o Esquadrão triunfou por 2 a 1, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, com gols marcados por Ryder e Fernandão, pela 3ª rodada.

O gol do Inter foi de Diego Forlán. Pelo Brasileirão, Esquadrão e Colorado já se enfrentaram em 41 oportunidades, com 26 vitórias dos gaúchos, quatro triunfos do Bahia e 11 empates.

Para o jogo do próximo fim de semana, o técnico Renato Paiva contará com os retornos de Kanu e Rezende, que cumpriram suspensão na última partida. O duelo pela 8ª rodada está marcado para o próximo domingo, 28, às 16h.