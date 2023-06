Bahia sofre empate no fim, mas elimina Santos nos pênaltis

Na noite desta quarta-feira, 31, Bahia e Santos se enfrentaram pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova. No primeiro confronto, o empate sem gols permaneceu no placar.

O Esquadrão de Aço empatou com o Santos no tempo normal por 1 a 1, sofrendo o gol no fim. Nos pênaltis, Marcos Felipe defendeu duas penalidades e garantiu o Tricolor nas quartas de final, para a emoção de mais de 34 mil apaixonados torcedores. Pela classificação, o Tricolor fatura R$ 4,3 milhão.

Agora, o Bahia retoma suas atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado, 3, o Esquadrão viaja até o estado do Ceará para enfrentar o Fortaleza, 9ª rodada do certame.

Primeiro tempo fraco e com poucas oportunidades

A primeira chance de gol foi aos 11 minutos. Lucas Pires é desarmado por Vitor Jacaré, que puxa o contra-ataque e toca para Everaldo, na entrada da área. O atacante gira e chuta pro gol fraco, nas mãos de João Paulo.

Aos 13, o Bahia marcou, mas não valeu. Rezende lança Biel, que recebe sozinho, invade a área e manda para o gol, mas a arbitragem marca impedimento e anula o tento. No minuto 15, o Santos deu as caras. Lucas Lima cobra curto com Soteldo, que invade a área e arrisca o chute, mas a bola vai por cima.

Aos 31 minutos, preocupação para Renato Paiva. Com lesão muscular no músculo posterior da coxa direita, Victor Jacaré foi substituído por Cicinho. Aos 39, Biel cobra falta, Kanu sobe e cabeceia no cantinho e João Paulo faz grande defesa salvando o Peixe.

Sobrou emoção na segunda etapa

No começo do segundo tempo, mais um problema por lesão no Esquadrão. Marcos Felipe puxa o contra-ataque rápido com Biel, mas o atacante sentiu a posterior da coxa direita ao tentar uma arrancada e cai no gramado e chora de dor. Ademir o substituiu. Cauly encontra Everaldo na entrada da área. O atacante mata a bola no peito e finaliza, e a bola passa ao lado do gol.

Gol do Esquadrão. Everaldo não desistiu da jogada e ganhou de Rodrigo Fernández na lateral-direita de ataque. O camisa 9 olha pra área e cruza na medida para Ademir na pequena área. Ele cabeceia pro chão e João Paulo fez uma defesa sensacional. Cauly pega o rebote, finaliza de perna esquerda, no canto esquerdo, pegando no contrapé do goleiro santista. A Fonte Nova explode.

Marcos Felipe erra na saída de jogo e o Santos recupera no ataque. Deivid Washington tenta a finalização, mas chuta por cima do gol. Na sequência, Soteldo cobra escanteio para a área, Joaquim desvia de cabeça e manda a bola por cima do gol.

Na necessidade do empate, o Santos pressiona. Ângelo arrisca a finalização da entrada da área e a bola passa perto do gol de Marcos Felipe. No apagar das luzes, o Santos empata. Soteldo cobra escanteio e Bruno Mezenga supera a defesa do Bahia, cabeceia pro gol e deixa tudo igual na Arena Fonte Nova.

Na decisão pênaltis, Marcos Felipe se consagra

Nas penalidades, marcaram para o Bahia Cauly, Mugni, Acevedo e Victor Hugo. Ademir desperdiçou uma das cobranças. Para o Santos, converteram Soteldo, Mendoza, e Weslley Patati. Marcos Felipe defendeu as cobranças de Camacho e Bruno Mezenga.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Santos - Oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de volta

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: Quarta-feira, 31/05/2023

Horário: 19h

Árbitro: Bruno Arleu de Oliveira (FIFA-RJ)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Kanu, Cicinho e Acevedo (BAH) e Rodrigo Fernández (SAN)

Gols: Cauly (BAH) e Bruno Mezenga (SAN)

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Victor Jacaré (Cicinho), Acevedo, Cauly, Rezende e Ryan (Lucas Mugni); Biel (Ademir) e Everaldo (Diego Rosa). Técnico: Renato Paiva.

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio (Weslley Patati), Messias, Joaquim e Lucas Pires (Nathan); Rodrigo Fernández (Camacho), Dodi e Lucas Lima (Ângelo); Mendoza, Soteldo e Deivid Washington (Bruno Mezenga). Técnico: Odair Hellmann.