Bahia sofre, mas bate o Caxias nos pênaltis e avança na Copa do Brasil | A TARDE

Na noite desta quarta-feira, 12, o Bahia visitou o Caxias, no Estádio Centenário, em jogo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil 2024. O Esquadrão de Aço empatou com o time Grená por 2 a 2 no tempo normal, contudo garantiu classificação a fase seguinte nas cobranças de pênaltis. Os gols do time azul, vermelho e branco foram marcados por Cauly e Thaciano, ainda no primeiro tempo. Caio Alexandre contra e Robinho empataram para os gaúchos.

Ao se qualificar à 3ª fase do maior torneio de clubes do país, o Tricolor garantiu uma premiação de R$ 2,2 milhões. Os adversários serão definidos através de sorteio. Após uma maratona de três jogos fora de Salvador e com pouco tempo para treinamentos, o Bahia mira as atenções ao Campeonato Baiano.



No próximo sábado, 16, o time de Rogério Ceni encara o Jequié, pelo jogo de volta da semifinal. A equipe tem vantagem, pois venceu o jogo de ida no interior do estado pelo placar mínimo.





Tricolor toma susto no início, mas vira o jogo ainda na primeira etapa

E logo no começo do jogo, gol do adversário. Exatamente aos quatro minutos, o lateral-direito Marcelo cobra escanteio na grande área. A bola explode na garganta de Caio Alexandre, que não teve tempo de reagir. O desvio vai no canto direito de Marcos Felipe, que se estica e nada pode fazer.

Aos 14, o Bahia finaliza pela primeira vez. Passe para Everaldo na referência. Ele domina, e toca para trás. Everton Ribeiro chuta de pé direito e manda longe do gol.

No minuto 18, o Esquadrão empata. Victor Cuesta dá grande assistência para Cauly. O camisa 8 domina, trás para o meio e chuta forte de direita, indefensável para Fabiano Volpi. Festa da turma tricolor no Centenário.

O Esquadrão mostra superioridade técnica e encurrala o Caxias. Após bonita troca de passes, Everton Ribeiro, na entrada da grande área, aciona Arias em velocidade. Na linha de fundo, ele cruza no segundo poste para Jean Lucas. O volante cabeceia fraco e a bola é bloqueada por Marcelo.

Aos 38, a virada estava amadurecendo. Cauly aciona Everaldo na meia lua da grande área. O centroavante domina e finaliza para o gol. No meio do caminho, Denílson, de carrinho, desvia e a bola fica com o goleiro Fabian Volpi.

Aos 40, a virada do time azul, vermelho e branco veio. Após toque de calcanhar de Everton Ribeiro, Everaldo aparece na linha de fundo e cruza na medida para Thaciano. O camisa 16 não perde tempo e bate de pé direito para estufar as redes do Caxias.

Bahia cria, perde chances e sofre empate no final do jogo

Aos dois minutos, Cauly quase fez. Ele finaliza para o gol e Fabiano Volpi defende. Aos 11, sequência de lances perigosos. Tomas Bastos bate falta na barreira. Em seguida, o Bahia puxa um contra-ataque. Cauly, na esquerda, faz bela inversão de jogada para Thaciano. De frente para o crime, ele finaliza para uma defesaça do goleiro goleiro Fabiano Volpi.

Aos 24, Cauly tabela com Everaldo, recebe na frente e cruza na medida para Jean Lucas. O meia, na meia lua da grande área, finaliza buscando o canto. A bola desvia em Denílson e passa perto do gol.



Aos 30, o Caxias tentou responder. O volante Dudu Mandai passa para Vitor Feijão na esquerda. O atacante avança em direção a área e cruza. Na frente da pequena área, Álvaro domina, mas na hora da finalização é bloqueado por Cuesta. A bola, na sequência, fica tranquila para Marcos Felipe.

Aos 43, o time gaúcho empata. Dudu Mandai briga, ganha da marcação e cruza na medida na pequena área. O atacante Robinho sobe mais que a marcação e cabeceia sem chances de defesa do goleiro Marcos Felipe. Festa da torcida Grená no Centenário.

Nas penalidades, marcaram para o tricolor Everaldo, Luciano Juba, Cauly, Biel e Victor Cuesta. Marcos Felipe ainda defendeu uma das cobranças e contou com a sorte em outra, que bateu duas vezes na trave e nas suas costas.





FICHA TÉCNICA



Caxias 2x2 Bahia, 2ª fase da Copa do Brasil 2024



Local: Estádio Centenário, em Caxias do Sul-RS



Data: terça-feira, 12/03/2024

Horário: 21h30



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos de SP)

4° árbitro: Roger Goulart (RS)



Cartões amarelos: Vítor Feijão, Marcelo e Robinho (CAX); Kanu, Santiago Arias, Marcos Felipe, Caio Alexandre e Rezende (BAH)

Gols: Caio Alexandre [contra] e Robinho (CAX); Cauly e Thaciano (BAH)



Caxias: Fabian Volpi; Marcelo, Denilson, Cezar Henrique e Dudu Mandai; Barba (Pedro Cuiabá), Emerson Martins (Robinho), Elyeser (Álvaro) e Tomas Bastos (David Lustosa); Vitor Feijão e Gabriel Silva (Geílson). Técnico: Argel Fuchs

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Rezende (Juba); Caio Alexandre (Yago Felipe), Jean Lucas, Thaciano (Biel), Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo. Técnico: Rogério Ceni