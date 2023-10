Bahia sustenta vantagem e se sagra tetracampeão baiano feminino | A TARDE

O Bahia é campeão do Campeonato Baiano Feminino 2023. As Mulheres de Aço empataram sem gols com o rival Vitória e se sagraram tetracampeãs estaduais da categoria. A partida foi realizada em Pituaçu, na tarde deste domingo, 1.

As Mulheres de Aço comandadas pelo técnico Igor Morena, terminaram a competição invictas. A partida teve recorde de o público do futebol feminino da Bahia superado. Mais de 4 mil torcedores tricolores acompanharam a partida e fizeram uma bela festa.

De maneira indiscutível, o Bahia foi o melhor time do campeonato. Melhor ataque com 65 gols e melhor defesa, com apenas quatro gols sofridos. A atacante chilena Yenny Acuña terminou como artilheira do Baianão feminino, com 13 gols marcados.

Primeiro tempo



Aos sete minutos, jogada perigosa do Bahia. Yenny Acuña faz grande jogada pela esquerda e passa para Vilma na grande área. A camisa 10 domina e finaliza de pé direito e manda com perigo pra fora. Mulheres de Aço pressionam. No minuto seguinte, Dan avança na direita e cruza, Acuña domina, gira e manda de canhota pela linha de fundo. Aos 15, Acunã perde uma chance real. A chilena recebe grande assistência e de frente para o gol, livre ela manda pra fora.

Aos 16, o primeiro ataque perigoso do Vitória. Roqueline domina na área e toca pra trás, Layla bate colocada e a goleira Lorrana defende. Aos 23, Ary recebe no lado esquerdo e bate forte pra longe do gol. As Leoas da Barra respondem. Cobrança de falta na área e a centroavante Laís cabeceia fora. O Bahia quase fez. Após cruzamento Nathane desvia e a goleira Tati do Vitória defende. No rebote, chute de Juliana que explode na zaga.

Segundo tempo

Acuãa cobra falta colocada pro gol e manda fora. Em seguida, o Vitória responde em contra-ataque. Talita Moju bate de direita e a goleira Lorrana pega. Aos 16 minutos, chance real perdida pelo Bahia. A centroavante Nathane recebe de frente para a goleira Tati, finaliza de pé direito e a arqueira Rubro-Negra defende com o pé e salva o Vitória.



Isabela dá uma grande assistência para Amanda. A camisa 8 do Vitória cruza com perigo e a defesa Tricolor afasta aos 20. Após cobrança de escanteio Lane cabeceia e Tati desvia pra fora. Na sequência, Aila finaliza mal. Nos Acréscimos, o Bahia chegou a marcar um gol, mas a arbitragem apontou impedimento.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0x0 Vitória, Campeonato Baiano feminino - Final

Local: Pituaçu, em Salvador

Data: Domingo, 01/10/2023

Horário: 16h

Árbitra: Iara Janaíra Rubinatti (FBF / Salvador)

Assistentes: Patrícia dos Reis Nascimento (CBF / Madre de Deus) e Daniella Coutinho Pinto (CBF / Feira de Santana)

Quarta árbitra: Lívia Pereira da Costa (FBF / Simões Filho)

Quinta árbitra: Djane Santos Oliveira (FBF / Valente)

Bahia: Lorrana; Dan, Aila, Tchula e Ary; Jordana, Lane e Vilma (Ellen); Juliana, Yenny Acuña e Nathane (Miúda) Técnico: Igor Morena.

Vitória: Tati; Isabela (Lívia), Leslen (Vitória Reis), Rute e Layla; Taissinha, Talita Moju (Larissa) e Amanda (Milena Bispo); Iana (Branca), Roqueline e Laís (Nayra). Técnico: Anderson Magalhães.