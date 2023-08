Bahia tem jogos do Brasileirão detalhados pela CBF até a 24ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta segunda-feira, 7, a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro da rodada 21 até a 24. Nesse período, o Bahia vai enfrentar o líder, Botafogo, e três adversários da parte de baixo da tabela: Vasco, Coritiba e Santos.

O duelo contra o Botafogo, na rodada 21, terá transmissão na TV aberta, no canal Globo. Já o confronto contra o Vasco, que encerra a rodada 22, será transmitido no Sportv e no Premiere (pay per view). As partidas contra Coritiba e Santos, nas rodadas 23 e 24, respectivamente, são exclusivas do Premiere.

Confira os jogos detalhados do Bahia:

21ª rodada - 27/08 (domingo) - Estádio Nilton Santos

16h - Botafogo x Bahia

Transmissão: Globo

22ª rodada - 03/09 (domingo) - Arena Fonte Nova

18h30 - Bahia x Vasco

Transmissão: Sportv e Premiere

23ª rodada - 14/09 (quinta-feira) - Estádio Couto Pereira

19h - Coritiba x Bahia

Transmissão: Premiere

24ª rodada - 18/09 (segunda-feira) - Arena Fonte Nova

20h - Bahia x Santos

Transmissão: Premiere