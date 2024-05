Bahia tem tarefa difícil ao enfrentar um Botafogo embalado no RJ | A TARDE

Já são quatro jogos seguidos com boas atuações do Bahia. Contra o Botafogo, às 18h30 de deste domingo, 05, no estádio Nilton Santos, o Tricolor de Aço deseja manter o bom ritmo e chegar aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro, para assim mostrar que, nesta temporada, a luta no nacional vai ser na parte de cima da tabela.

O que joga contra os baianos é que quem vive também boa fase são os donos da casa. Cheio de gás, o Fogão já acumula cinco resultados positivos em sequência — com vitória no clássico contra o Flamengo incluída. Esse bom momento do clube carioca o colocou, na abertura desta 5ª rodada, na liderança do Brasileirão 2024, com nove pontos somados.

Portanto, os comandados por Rogério Ceni têm uma missão complicada nessa noite: a de jogar água no fogo do adversário. Na última partida do Bahia longe da Fonte Nova, o time conseguiu um empate heroico contra o Vitória (2 a 2) depois de ter estado com dois gols de desvantagem no placar. Em seguida, vieram mais três triunfos: contra o Fluminense, Grêmio e Criciúma (pela Copa do Brasil), mas em todos os confrontos houve apoio massivo das arquibancadas.

Agora o cenário é outro, o rival tem a força da sua torcida, mas sonhar grande nessa competição necessariamente significa encarar de igual para igual grandes pedreiras. Se Rogério Ceni, que a torcida tem aprovado pelas últimas decisões de escalação, tem um plano para isso, o amante do futebol vai saber na partida desta noite.

Qual a estratégia?

O Botafogo comandado pelo português Artur Jorge tem característica que é digna de nota: é um time agressivo e eficiente, que normalmente sabe aproveitar bem as chances que aparecem para estufar as redes adversárias.

Exemplo disso é que a equipe tem no seu elenco o artilheiro da atual edição da Copa Libertadores, com oito gols marcados, Junior Santos. Além disso, o alvinegro carioca é o clube que mais vezes foi às redes no Brasileirão 2024, com dez gols marcados.



Sabendo desse potencial ofensivo do Glorioso, o ‘Paredão’ tricolor, Marcos Felipe, em entrevista coletiva concedida na sexta-feira, comentou sobre o que precisa ser feito para evitar deixar o adversário controlar a partida.

“Será um grande jogo, duas equipes bem qualificadas. Uma que se propõe a ter a posse de bola, a outra que joga com um contra-ataque. Temos que estar bem atentos a todos os detalhes da partida e buscar o triunfo o mais rápido possível no jogo”, disse.

Não só a boa fase que vive o Botafogo é ponto central nas expectativas do Bahia para este domingo. O temido ‘fator casa’ pode ser determinante no duelo e o goleiro do Esquadrão também entrou nessa questão durante a entrevista. “Fora de casa a gente joga em um gramado onde não estamos adaptados. Existe a adaptação dentro da partida, existe a torcida do adversário, existe um adversário que também se prepara. São todos os jogos muito difíceis. Nenhum jogo do Campeonato Brasileiro é fácil. Precisamos estar concentrados para fazer o que foi trabalhado durante a semana e conseguir o triunfo lá”, concluiu o arqueiro.

Histórico

Pela elite do futebol brasileiro, as estatísticas apontam uma leve vantagem para o Fogão contra o Bahia em jogos onde o time foi o mandante – como é o deste domingo. Em 21 partidas no Rio de Janeiro, os donos da casa foram mais felizes em oito oportunidades (38% das vezes). Já o Esquadrão de Aço conseguiu seis triunfos nesse cenário (29%), com o último tendo sido em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de 2020, quando o Bahia venceu pelo placar de 2 a 1.

Nesse cenário específico, o Botafogo conseguiu ir às redes 33 vezes, alcançando a média de 1,57 gols por jogo; o Tricolor, no entanto, fez apenas 24 gols no mesmo intervalo (1,14 G/J).

O último confronto entre as equipes aconteceu no ano passado e os cariocas venceram com facilidade (3 a 0). Na época, o time liderava a Série A com certa vantagem.

