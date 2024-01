Bahia tenta atravessar o São Paulo na disputa por Ferreirinha; veja | A TARDE

Apesar de ainda não ter anunciado nenhum reforço para a temporada 2024, o Esporte Clube Bahia tem batido de frente com gigantes do futebol brasileiro na disputa por contratações. O nome da vez é o de Ferreirinha, camisa 10 do Grêmio, que despertava interesse no São Paulo, mas que vê a possibilidade do negócio ser atravessado pelo Esquadrão.

O jogador de 26 anos, que teve passagem pelo Grêmio na temporada anterior, está finalizando os detalhes salariais e do contrato para concluir sua transferência. A notícia foi primeiramente divulgada pelo canal de Darino Sena.

O atacante Ferreirinha expressou seu interesse em se juntar ao Tricolor paulista, porém, o Grêmio, clube que detém contrato com o jogador até dezembro de 2024, não está disposto a facilitar a negociação, exigindo um investimento substancial para qualquer interessado em adquirir o atleta.

Ferreirinha integra o elenco profissional do Grêmio desde 2020 e, caso a transação com o Bahia seja concretizada, ele terá a chance de se reunir com Biel, seu ex-companheiro de posição no Imortal em 2022.

No ano de 2023, Ferreirinha acumulou um total de 40 partidas, contribuindo com sete gols e seis assistências, conquistando títulos importantes como o Campeonato Gaúcho e a Recopa Gaúcha. Esses números robustos ressaltam sua relevância nos gramados, tornando-o alvo de interesse para clubes brasileiros.