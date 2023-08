Bahia terá três confrontos diretos na fuga contra o Z-4; confira

Após a derrota por 3 a 0 para o líder Botafogo fora de casa, o Bahia terá uma sequência de confrontos diretos contra adversários que estão na luta para se afastar da zona do rebaixamento. Serão dois jogos em casa.

O primeiro dos três jogos será no próximo domingo, 3, na Arena Fonte Nova, contra o Vasco da Gama, válido pela 22ª segunda rodada do Brasileirão. Com um jogo a menos, o time Cruzmaltino é o 18º colocado, com 16 pontos ganhos.

Na rodada 23, o Tricolor de Aço viaja até o Paraná, onde encara o vice-lanterna Coritiba, no dia 14 de setembro, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. O Coxa tem 14 pontos somados.

De volta a Fonte Nova, o Esquadrão de Aço recebe a visita do Santos, primeiro time no Z-4, que tem os mesmos 21 pontos do Bahia. O jogo pela 24ª rodada está marcado para o dia 18 de setembro.

Após essa sequência de três jogos contra adversários diretos no Z-4, o Esquadrão fará duas partidas fora de casa, sendo mais um confronto direto. A primeira será contra o Flamengo, pela 25ª rodada, e depois contra o Goiás, outro que luta para escapar do rebaixamento, pela rodada 26.