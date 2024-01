Bahia teve três atletas da base convocados pela Seleção Brasileira | A TARDE

O ano de 2023 para as divisões de base do Bahia foi de êxito. Além de disputar competições a nível nacional nas diversas categorias, o Tricolor teve três atletas convocados para a Seleção Brasileira. O goleiro Victor e o volante Sidney, do Sub-17, e Arthur Jampa, que compõe a equipe Sub-15, atuaram com a camisa canarinho na atual temporada.

Para o Diretor da Base do Bahia, Marcelo Teixeira, tudo foi fruto de uma trabalho planejado, com foco a longo prazo. O gestor acredita que o feito de três jogadores de um clube do Nordeste convocados é louvável.

“Estamos em um processo de transformação da base do Bahia. Um projeto de médio e longo prazo, com objetivos bem ambiciosos. Ter três jogadores convocados neste primeiro ano do projeto, em um clube no Nordeste, que ainda não tem tanta visibilidade como os clubes do eixo, é uma marca importante. No entanto, vamos trabalhar para conseguirmos triplicar esses números nos próximos anos. Acredito que estamos no caminho certo”, explicou.

Vale salientar que volante Sidney foi titular do Brasil no Mundial Sub-17. Já os goleiros Victor e Arthur Jampa foram incorporados e participaram de treinos em jogos em suas categorias.



Inclusive, os três jogadores estão na lista de 30 inscritos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, que começará em janeiro de 2024. Os Pivetes de Aço estão no grupo 21, na cidade de Guaratinguetá, e enfrentará Joinville, Red Bull Bragantino e Atlético Guaratinguetá.

São 128 times divididos em 32 grupos. As equipes se enfrentam dentro das chaves em turno único, com as duas melhores avançando a fase eliminatória que, em caso de empate no tempo normal, serão decididos nos pênaltis.