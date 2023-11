Bahia toma gol no fim, perde para o São Paulo e se complica na Série A | A TARDE

O Bahia encarou o São Paulo na noite desta quarta-feira, 29, na Arena Fonte Nova, em jogo decisivo pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Diante de mais de 45 mil torcedores, o Esquadrão de Aço foi derrotado pelo Tricolor paulista por 1 a 0, gol marcado por Caio Paulista aos 51 minutos do segundo tempo. Os paulistas voltaram a vencer fora de casa no Brasileirão após um ano.

Com o resultado, o time de Rogério Ceni segue na zona de rebaixamento com os mesmos 41 pontos. Precisando desesperadamente vencer para buscar a permanência na Série A, o Bahia volta a campo no próximo domingo, 3, onde viaja até Belo Horizonte e encara o já rebaixado América-MG, na Arena Independência, às 16h, pela penúltima rodada.



Marcos Felipe faz defesas importantes

Após um início equilibrado entre as equipes, o São Paulo foi o primeiro a chegar perigosamente. Aos seis minutos, Michel Araújo tabela com Juan, que devolve de calcanhar, e fica cara a cara com Marcos Felipe. O uruguaio finaliza de perna direita e o paredão do Bahia faz um milagre. Na sequência, Lucas é acionado em profundidade pela direita e acaba desarmado pelo goleiro Marcos Felipe, que evita novo lance de perigo do São Paulo.

Aos 12, uma situação inusitada. O jogo foi paralisado pela arbitragem após estourarem refletores da Arena Fonte Nova. Alguns pedaços de vidro caíram no gramado. O Esquadrão chega pela primeira vez aos 20 minutos. Acevedo cruza na área, Thaciano domina, chuta mascado pra defesa do goleiro Rafael. Aos 32 Wellington ato bate falta de canhota. A bola explode na barreira e vai para escanteio.

Aos 38, uma lambança da defesa do Bahia. Pablo Maia faz longo lançamento para Wellington Rato, e Luciano Juba intercepta com toque de peito, tirando o goleiro Marcos Felipe do lance. A bola sai pela linha de fundo para sorte do Bahia.

No minuto 42, Pablo Maia faz longo lançamento para Wellington Rato, e Luciano Juba intercepta com toque de peito, tirando o goleiro Marcos Felipe do lance. A bola sai pela linha de fundo.

Aos 47, o Tricolor de Aço sua melhor oportunidade na primeira etapa. Biel dá bom passe para Cauly, que tenta a cavadinha de canhota e desperdiça grande chance para o Bahia.

Bahia perde chance clara e vacila no final

Tricolor paulista ataca primeiro na etapa final. Lucas recebe pela ponta direita e cruza para a área na direção de Michel Araújo. A zaga do Bahia afasta parcialmente e a bola sobra para Wellington Rato, que tenta a finalização e acaba bloqueado. Lucas leva perigo aos 11. Ele mira o ângulo esquerdo na de Marcos Felipe e cobra falta sobre o gol do Bahia. Aos 12, o Bahia responde. Cauly troca passes pela direita, puxa para a canhota e cruza na direção de Everaldo, que se estica e não alcança.

No minuto 18, Everaldo aparece na direita. Ele tenta o cruzamento e a zaga paulista afasta. Na sobra, Gilberto bate pro gol, a bola desvia e Rafael defende. No minuto seguinte, o São Paulo Assusta. Juan faz o pivô e Michel Araújo solta a bomba de canhota com perigo.

Já aos 38, Lucas Mugni cobra falta fechada e exige boa intervenção de Rafael, que espalma para escanteio. Dois minutos depois, Ademir quase faz. O camisa 7 briga com a defesa do São Paulo, ganha e chuta forte de esquerda com perigo.

Aos 49, Rafael Ratão recebe contra-ataque, corta para o meio e é bloqueado por Arboleda. No minuto 51, o golpe de misericórdia. Caio Paulista rouba a bola e evita o contra-ataque do Bahia, invade a área, corta para a esquerda e dispara firme de canhota para marcar o gol da vitória do time são paulino.

FICHA TÉCNICA



Bahia x São Paulo, Campeonato Brasileiro - 36ª rodada

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: 29/11/2023 (Quarta-feira)





Árbitro: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (ambos de SC)

Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)



Gol: Caio Paulista (SPFC)



Cartões amarelos: Yago Felipe, Kanu, Lucas Mugni e Rafael Ratão (BAH) Beraldo e Talles Costa (SPFC)



Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba (Camilo Cándido); Rezende, Acevedo, Yago Felipe (Everaldo), Thaciano (Mugni) e Cauly (Rafael Ratão); Biel (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.



São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington (Caio Paulista); Pablo Maia, Alisson, Welligton Rato (Nathan Mendes), Lucas Moura (Luciano) e Michel Araújo (David); Juan (Talles Costa). Técnico: Dorival Júnior.