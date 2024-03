Bahia vai inaugurar novo camarote na Fonte Nova em jogo do Nordestão | A TARDE

O Bahia vai inaugurar o Esquadrão Zone, novo camarote com capacidade para mais de mil pessoas na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, será inaugurado no próximo dia 24 de março, no jogo diante do Maranhão, pela Copa do Nordeste. O camarote já iniciou a venda de ingressos para o duelo, com diversos atrativos que vão além da partida.

O Esquadrão Zone, com capacidade para mais de mil pessoas, contará com atrações musicais antes, no intervalo e depois dos jogos. Além de ter uma vista privilegiada para o campo, os torcedores terão diversas ativações, como um estúdio de tatuagem, com open bar e open food, que conta com comidas típicas baianas. Os clientes podem entrar no espaço 4h antes do início da partida. Após o apito final, também poderão usufruir de toda a estrutura do camarote por até 1h.

Os torcedores também poderão assistir ao jogo ao lado de jogadores que fizeram história com a camisa do Bahia. A relação dos atletas será divulgada pela organização nas redes sociais do camarote.

Os ingressos já estão disponíveis para o jogo de estreia. Para os sócios, os bilhetes podem ser comprados por R$ 350, no setor oeste, ou por R$ 500, valor que permite acompanhar a partida nas cadeiras exclusivas do mirante do estádio. Para o público geral, os ingressos custam R$ 500 e R $700, respectivamente.

Além da vista para o Dique do Tororó, a escolha do local também será importante para alavancar as receitas do clube, já que os ingressos do mirante não eram comercializados.

Todo o projeto é liderado pela Soccer Hospitality, empresa especialista em camarotes esportivos e que coordena espaços premium nos estádios do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Grêmio, Botafogo e Náutico.

“O Esquadrão Zone é um local onde traremos um serviço diferenciado para o torcedor do Bahia, com opções de hospitalidade premium. Em conjunto com a Fonte Nova, conseguimos criar um modelo de atendimento jamais visto no Estado e com uma vista muito privilegiada para dentro e fora da Arena. O mirante é espetacular”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

Neste primeiro momento, a operação será apenas em dias de jogos, mas a ideia é que o espaço funcione como uma opção gastronômica, mesmo sem eventos no local. Além disso, se outra equipe optar por mandar os jogos na Fonte Nova, o espaço será adaptado e funcionará normalmente.