Bahia vence Camboriú fora de casa e avança na Copa do Brasil

O Bahia está na terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu a equipe do Camboriú, nesta quarta-feira, 8, em partida válida pela segunda fase da competição nacional.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Biel, que balançou as redes aos 10 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Bahia garantiu a premiação de R$ 2,1 milhões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Tricolor volta a campo neste sábado, 11, para enfrentar o Itabuna, às 16h, no estádio Antônio Elias Ribeiro. O duelo é válido pela primeira partida da semifinal do Campeonato Baiano.

O JOGO

O Bahia começou a partida colocando pressão. Aos sete minutos, após tabela entre Jacaré e Biel, a defesa do adversário levou a melhor. Aos oito', em cobrança de escanteio, Everaldo ganhou da marcação e finalizou para fora.

O Tricolor abriu o placar aos 10 minutos, quando Biel recebeu na entrada da área, passou pela marcação e acertou um belo chute de direita para botar o Bahia em vantagem no marcador. Aos 20', Jacaré arriscou de fora e o goleiro Belliato caiu para defender.

A resposta do Camboriú aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo. Após confusão na defesa do Bahia, Dieyson saiu na cara do gol. Marcos Felipe operou um milagre para salvar o Tricolor. No minuto 27, o time da casa voltou a assustar. Emerson finalizou de dentro da área e acertou a trave. Aos 30', Calyson aproveitou cruzamento e balançou as redes, mas estava impedido e o gol foi anulado.

Aos 39', o Bahia voltou ao ataque. Em cruzamento de Yago, Everaldo finalizou de cabeça e acertou a trave do goleiro Belliato. A primeira etapa terminou com vantagem do Bahia.

SEGUNDO TEMPO

Logo aos quatro minutos, Calyson tentou empatar a partida, mas a bola subiu demais e não assustou o goleiro do Bahia. Aos sete', após cruzamento, Bruno Oliveira tocou para o gol do Tricolor, mas a bola bateu na trave e Cicinho mandou para escanteio.

O Camboriú conseguiu iniciar uma pressão contra o Bahia em busca do empate. Aos 10 minutos, João Carlos cruzou pela direita e Marcos Felipe saiu mal. Na sobra, o atacante Emerson chutou em cima da marcação. Aos 20', Dudu fez falta em Rezende, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Mesmo com 10 em campo, o Camboriú criou outra boa oportunidade. Tonini aproveitou cruzamento e tocou para o meio da área tricolor. Maycon Lucas tentou empurrar para o gol de letra, mas Gabriel Xavier afastou o perigo. A resposta do Bahia aconteceu aos 40'. Daniel recebeu passe em jogada de contra-ataque, mas errou a finalização e jogou para fora.

Aos 42', Daniel voltou a tentar ampliar a vantagem do Bahia, mas o goleiro defendeu sem dificuldades. No lance seguinte, o Camboriú voltou a assustar. Após confusão na defesa do Tricolor, a bola sobrou para Maycon Lucas. O atleta chutou forte e a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Aos 47', Patrick Verhon invadiu a área do Camboriú e chutou para a boa defesa de Belliato.

FICHA TÉCNICA

Camboriú x Bahia

Copa do Brasil - 2ª fase

Local: estádio das Nações, em Balneário Camboriú

Data: 08/03/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Leandro Matos Feitosa (ambos de SP)

Quarto árbitro: Evandro Tiago Bender (SC)

Cartões Amarelos: Dudu (CAM); Cicinho, Marcos Victor (BAH)

Cartão Vermelho: Dudu (CAM)

Gol: Biel (BAH)

Prováveis escalações:

Camboriú: Belliato; João Carlos (Bruno Leite), Tom, Renan Diniz e Dieyson; Milton (Gabriel Tonini), Bruno Oliveira e Dudu Figueiredo; Calyson (Júnior Pirambu), Balotelli (Wagner Balotelli) e Emerson (Franklin). Técnico: Júnior Lopes.

Bahia: Marcos Felipe; Cicinho (André), Marcos Victor, Gabriel Xavier e Jhoanner Chávez; Rezende, Acevedo, Yago Felipe (Rezende) e Cauly (Daniel); Jacaré (Kayky), Biel (Patrick Verhon) e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.