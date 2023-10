Bahia vence e avança as quartas de final do Brasileirinho Sub-14 | A TARDE

O time do Bahia avançou às quartas de final do Brasileirinho Sub-14, disputado em Minas Gerais. O Tricolor derrotou o Columbia-MG por 2 a 0, com gols marcados por Nicolas Albino e Pedro Henrique. O adversário nas quartas de final será o Fluminense-RJ.

A equipe venceu as quatro partidas da primeira fase e terminou como líder do grupo H. Na segunda fase, após empate por 1 a 1, o time azul, vermelho e branco venceu o Centro Esportivo Wilson Goiano por 4 a 3 nos pênaltis.

Os jovens Tricolores seguem em busca do título nacional da categoria. O duelo contra o Fluminense está marcado para esta terça-feira, 17, às 18h.