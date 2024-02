Bahia vence o América-RN e assume a liderança do Grupo B do Nordestão | A TARDE

Após ser surpreendido pelo River-PI na última rodada, o Esporte Clube Bahia enfrentou o América-RN, nesta quinta-feira, 15, em partida válida pela 3ª rodada da Copa do Nordeste de 2024, na Arena Fonte Nova, buscando reencontrar o caminho dos triunfos. E 14 anos depois do último confronto entre as duas equipes em solo soteropolitano, o Tricolor de Aço venceu pelo placar de 3 a 0.

Com o resultado, o Esquadrão assumiu a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, com 6 pontos conquistados, em três jogos disputados, mesma pontuação do Fortaleza, mas com um saldo de gols superior ao da equipe cearense.

Primeiro tempo

O jogo começou sem muitas emoções, com o Bahia tentando tomar a rédeas da partida, mas sem muita inspiração por parte dos jogadores. Até que aos 13 minutos da primeira etapa, após bela troca de passes pelo lado direito, Ademir finalizou com perigo, mas não foi o suficiente para furar a meta defendida pelo goleiro Renan Bragança.

No entanto, aos 23 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio feita por Ademir, o estreante da noite, Santi Árias, abriu o placar de cabeça, depois de conseguir se infiltrar na grande área adversária. O Esquadrão seguiu pressionando a equipe de Natal, e aos 33 minutos conseguiu ampliar o placar com Caio Alexandre, que marcou seu primeiro gol com a camisa azul, vermelha e branca.

Segundo tempo

O Tricolor de Aço não freou seu ímpeto e logo aos 3 minutos da etapa final, Jean Lucas encontrou Ademir infiltrando pelo lado direito, deixando o camisa 7 em boa oportunidade para marcar o terceiro gol da equipe comandada por Rogério Ceni, mas a bola passou ao lado da trave.

Depois de desperdiçar duas boas oportunidades no jogo, Ademir marcou o terceiro gol do Esquadrão, aos 14 minutos do segundo tempo, após bela jogada de Cauly, que encontrou Jean Lucas entrando na área do América-RN, mas que teve a jogada interrompida pela defesa, e na sequência, a bola acabou sobrando para o camisa 7 apenas empurrar para o fundo das redes. Aos 33 minutos, Cicinho chegou a ampliar o placar, mas o bandeirinha marcou impedimento.

O próximo confronto do Esquadrão é justamente o clássico Ba-Vi, partida mais importante do clube até aqui na temporada. O duelo será disputado neste domingo, 18, às 16 h, no Estádio Manoel Barradas, em partida válida pela 7ª do Campeonato Baiano de 2024, e em caso de triunfo, o Tricolor de Aço abrirá seis pontos de vantagem para o rival, faltando apenas duas rodadas para o final da competição.