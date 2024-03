Bahia vence o Jacuipense e garante liderança na 1ª fase do Baianão | A TARDE

A primeira fase do Campeonato Baiano de 2024 chegou ao fim após a disputa da 9ª e última rodada neste domingo, 3, às 16h. Na rodada decisiva, que valia a liderança e a vantagem do mando de campo na fase mata-mata do Baianão, o Bahia encarou o Jacuipense, na Arena Fonte Nova, e não decepcionou os torcedores presentes ao vencer o jogo pelo placar de 2 a 0. Os gols do triunfo foram marcados por Rafael Ratão e Biel.

Com os resultados da rodada, o Bahia já sabe que irá enfrentar o Jequié na semifinal do Campeonato Baiano, em duelo previsto para os dias 9 e 16 de março, mas a Federação Baiana de Futebol (FBF) ainda irá confirmar. O Tricolor tem a vantagem de jogar a segunda partida como mandante. A outra semifinal será disputada por Vitória e Barcelona de Ilhéus.

Primeiro tempo

Logo aos cinco minutos da primeira etapa o Esquadrão abriu o placar com Rafael Ratão. No lance, após bola bem trabalhada pelo lado esquerdo, Cicinho cruzou e o atacante chegou complatando na pequena área. Após dez minutos sem grandes chances, o Jacuipense agrediu a defesa do Bahia pela primeira vez, mas a bola passou pelo lado esquerdo da meta defendida pelo goleiro Adriel.

🎥 O gol que abriu o placar pela lente da TV Bahêa. #BBMP #EsquadrãoEterno pic.twitter.com/MJqKfjEtjC — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 3, 2024

No minuto 38, o atacante Biel ampliou o placar, Ele recebeu belo passe de Caio Alexandre, entortou a marcação e bateu cruzado. Belo gol. Logo na sequência, o camisa 11 quase marcou seu segundo gol no jogo, no entanto, a bola morreu no travessão da meta defendida pelo Leão do Sisal.

🎥 Tabela com Caio Alexandre, corte no zagueiro e bola na rede. Reveja o gol do meu camisa 11! #BBMP #EsquadrãoEterno pic.twitter.com/nD5SykRdev — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 3, 2024

Depois do segundo gol marcado, o Tricolor de Aço não freou seu ímpeto e já nos acréscimos, aos 46, Óscar Estupiñan quase ampliou o placar na Arena Fonte Nova, mas a bola acabou passando por cima do travessão, com perigo.

Segundo tempo

Ao contrário do primeiro tempo, a etapa final da partida começou com poucas emoções e a primeira grande oportunidade surgiu apenas aos 21 minutos, após tentativa de Ratão.

Com o resultado praticamente garantido, o Esquadrão diminuiu o ritmo do jogo e seguiu sem ser muito exigido pelo adversário, consolidando o placar do jogo e garantindo a ponta da tabela do Campeonato Baiano de 2024.

Próximo duelo

O Esquadrão volta à campo na próxima quarta-feira, 6, pela Copa do Nordeste, contra o Ceará, às 21h30, no Castelão. Em caso de triunfo tricolor, a equipe comandada por Rogério Ceni se isola ainda mais na liderança do Grupo B da competição.