Bahia vence o São Paulo e se recupera no Brasileirão Sub-20 | A TARDE

Após três jogos sem vencer, o Bahia se recuperou no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde desta terça-feira, 27, o Esquadrão de Aço derrotou o São Paulo por 3 a 2, em jogo realizado no Estádio de Pituaçu, válido pela 9ª rodada do certame.

Alex e Kauã Davi (2x) marcaram os gols do Esquadrão, enquanto Felipe e Ryan Francisco descontaram para a equipe paulista. O São Paulo desperdiçou um pênalti aos 31 minutos da etapa final com Ryan Francisco, que mandou a bola no travessão e perdeu a chance de empatar a partida.

O técnico Rogério Ferreira escalou o time azul, vermelho e branco com Victor; Robert (Gerald), Daniel, Kauã Davi e Rafael; Wendel, Vitinho (Fred) e Roger Gabriel (Gazineu); Alex, Tiago e Ruan Pablo (João Coni).



O resultado positivo coloca os Pivetes de Aço na 2ª colocação da tabela, com 16 pontos, atrás do Palmeiras, que lidera com 21 pontos. O próximo compromisso do Tricolor será diante do Fortaleza, fora de casa, no dia 19 de junho, uma quarta-feira.



Publicações relacionadas