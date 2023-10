Bahia vence o Vitória e avança a final do Baianão Sub-15 | A TARDE

Após empatar sem gols no primeiro jogo no Barradão, o Bahia venceu o Vitória por 2 a 0 e se garantiu na decisão do Campeonato Baiano Sub-15. A partida de volta da semifinal foi realizada na manhã desta terça-feira, 17, em Pituaçu. O atacante Dell, do Tricolor, decidiu o jogo com um gol em cada tempo.

Após passe na esquerda, Ruan Pablo domina, pedala e faz um cruzamento preciso na área. O matador Dell se projeta, supera a marcação e cabeceia sem chances para o goleiro Rubro-Negro, aos 28 do primeiro tempo.

Aos 27 da etapa final, Dell decide novamente. O camisa 9 do Esquadrão domina após cobrança de lateral e cruza para a área. O goleiro Hian do Vitória dá um tapa na bola, ela desvia no travessão e entra.

O Esquadrãozinho agora enfrenta o Camaçariense na decisão do estadual da categoria. As datas base para as partidas da grande final são 21 e 28 de outubro. A Federação Bahiana de Futebol irá definir a tabela detalhada nos próximos dias.

A equipe do técnico João Milanez foi a campo com Gustavo, Gabriel (Isac), Alisson, Santana e Victor (Rian); Jefté, Nicolas (Diego) e Emerson (Pedro Guilherme); Nascimento (Richarlison), Ruan Pablo e Dell.

O Leão da Barra foi escalado pelo treinador Jeanderson Santana com Hian; Cosme, Cleyton, Italo Marcos e Gustavo; Ruan Michel, Anderson e Gilmax; Carlinhos, Italo Santana e Geovane.