Bahia visita Bahia de Feira por vaga no G-4 do Baianão | A TARDE

Em busca do segundo triunfo consecutivo no Baianão, o Bahia encara o Bahia de Feira neste sábado (27), às 16h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Com os dois times empatados com 4 pontos, quem ganhar conquistará uma vaga dentro do G-4.

Como já havia sido adiantado após vencer o Jacobina, o técnico Rogério Ceni irá fazer modificações no time titular e o lateral Gilberto deve ser um dos poupados. Contudo, o jogador garante que a decisão está nas mãos do treinador tricolor.



“É a mesma mentalidade para todos os jogos, seja qual for a competição e o adversário. Eu não tenho que escolher adversário. Quem decide é o Rogério”, assegurou o atleta ontem no CT.



Além de jogar fora de casa e com um time misto, o campo sintético é um dos grandes problemas que o Esquadrão terá pela frente em Feira de Santana. “Para mim muda. É um gramado mais duro. É diferente jogar no campo sintético e no gramado natural. [...] Mas independente disso a gente vai buscar nosso melhor para conseguir o triunfo”, afirmou o camisa 2.



Mistério total



Na base do mistério, o Bahia encerrou na sexta-feira (26), no CT Evaristo de Macedo, a preparação para o duelo contra o Tremendão. Na primeira parte, os atletas assistiram a um vídeo e, em seguida, Ceni comandou um treino tático. O atacante Biel treinou normalmente e deve ir pra Feira. Já o volante Thaciano fez uma atividade na academia e deve seguir de fora, assim como o goleiro Matheus Teixeira e o meia Cittadini, que treinaram à parte.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana