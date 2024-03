Bahia visita o Ceará para seguir na liderança do Nordestão | A TARDE

Hoje tem Tricolor no Nordestão. Logo mais às 21h30, o Bahia encara o Ceará, na Arena Castelão, pela 5ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Os times vivem momentos distintos na competição.

O Esquadrão de Aço lidera o Grupo B da Lampions League, com nove pontos ganhos em quatro jogos. São três triunfos e apenas uma derrota. Na última partida no regional, o time azul, vermelho e branco venceu o CRB por 1 a 0, em Maceió, gol marcado por Thaciano. O time de Rogério Ceni terminou na liderança do Baianão e encara o Jequié na semifinal.

Já o Vozão é o 5º colocado do Grupo A, com uma vitória e três empates, somando seis pontos O time de Vagner Mancini está invicta na temporada e possui a melhor defesa do Nordestão. O Ceará vem de empate com o ABC por 2 a 2, no Castelão. No estadual, o Alvinegro está nas semifinais, onde enfrentará Ferroviário ou Iguatu.

Bahia conta com retornos de titulares poupados no Baianão

Poupados contra o Jacuipense no Campeonato Baiano, Arias, Kanu, Cuesta, Jean Lucas e Everton Ribeiro retornam ao time principal. As exceções seguem o lateral-esquerdo Ryan e o volante Nicolás Acevedo, que seguem no departamento médico em tratamento. O time não tem desfalques por questões disciplinares.

Ceará conta com retornos de lesionados

Vagner Mancini terá os retornos de David Ricardo, Lucas Ribeiro, Ramon Menezes, Jean Irmer, Lourenço e do ex-Bahia Lucas Mugni, recuperados de lesão. Emprestado ao Alvinegro, o lateral-esquerdo Matheus Bahia está fora do time por questões contratuais.

Em recuperação de cirurgia, o goleiro Fernando Miguel desfalca a equipe até o fim da temporada. Já Bruninho e Daniel Mazerochi seguem em recuperação.



FICHA TÉCNICA

Ceará x Bahia, 5ª rodada da Copa do Nordeste 2024



Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: quarta-feira, 06/03/2024

Horário: 21h30



Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes (Ambos da PB)



Ceará: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Paulo Victor; Richardson, Guilherme Castilho e Jorge Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Vagner Mancini

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Kanu, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Thaciano e Ademir (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.