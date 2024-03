Bahia x Jequié: saiba onde assistir, escalações das equipes e mais | A TARDE

Vale vaga na final do Baianão. Logo mais às 16h, o Bahia recebe a visita do Jequié, na Arena Fonte Nova, em confronto válido pela partida de volta da semifinal do Campeonato Baiano 2024. O Tricolor tem vantagem para chegar a grande final. Enquanto a ADJ precisa lutar para reverter o resultado negativo do primeiro jogo em casa.

Atual campeão, o Esquadrão de Aço venceu por 1 a 0 no Waldomirão e pode até empatar que se classifica para a segunda final seguida do Baianão.

Atual campeão da Série B e com passaporte garantido para a Série D de 2025, o Jipão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar a sua primeira decisão na elite estadual na história.

Tricolor deve vir mesclado para o jogo de volta

O Bahia vem de três jogos fora de casa e com uma sequência de viagens desgastantes. A tendência é que o técnico Rogério Ceni siga com uma equipe mesclada para o jogo na Fonte Nova. Em recuperação de lesão, Cicinho segue fora da equipe. Convocado pela seleção da Colômbia, Santiago Arias deve ser titular na lateral-direita. Luciano Juba deve voltar a lateral-esquerda, com Biel sendo recuado para a armação. Ademir deve pintar no ataque, ao lado de Ratão e Estupiñam

Jipão vem com uma mudança na defesa

Com o desfalque do zagueiro Sérgio Baiano por conta de uma lesão que afetou a coluna, o experiente Gabriel Macedo deverá ser o escolhido pelo técnico Gabardo Jr.. No mais, a ADJ deverá contar com seus principais jogadores, como o goleiro Marcos, o volante Guga, e os atacantes Kaynan e Alex Gonçalves.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Jequié, semifinal do Campeonato Baiano - jogo de volta

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Data: sábado, 15/03/2024

Horário: 16h

Onde assistir: TVE Bahia e TV Bahea (Youtube)



Árbitro: Eziquiel Sousa Costa (BA)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e José Carlos Oliveira dos Santos (ambos da BA)

4° árbitro: Josué Reis de Jesus Júnior

5° árbitro: Marcus Vinícius Ferreira de Souza

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)



Bahia: Adriel; Santiago Arias, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Rezende, Yago Felipe e Biel; Ademir, Rafael Ratão e Oscar Estupiñan. Técnico: Rogério Ceni.

Jequié: Marcos; Elivelton, Gabriel Macedo, Jean e Espeto Jr.; Azevedo, Guga e João Grilo; Capa, Kaynan e Alex Gonçalves. Técnico: Gabardo Jr.