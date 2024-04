Bahia x Náutico: onde assistir e escalações | A TARDE

Na tentativa de superar a derrota na final do estadual para o principal rival, Bahia e Náutico ficam frente a frente nesta quarta-feira, 10, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida decisiva na Arena Fonte Nova é eliminatória e vale uma vaga na semifinal da competição regional.

Onde assistir

Transmissão: SBT (TV aberta) e Nosso Futebol (Streaming)

Escalações prováveis

Bahia - técnico: Rogério Ceni

Sem tempo para lamentar a perda do título, Rogério Ceni não deve fazer mudanças drásticas na equipe para a decisão desta quarta, 10. A única dúvida é no ataque, entre Luciano Juba e Biel.

Provável time: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Cuesta e Rezende; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly e Luciano Juba (Biel); Thaciano

Náutico - técnico: Mazola Júnior

Recém chegado, o técnico Mazola Júnior ainda tenta organizar a equipe. Ele estreou no último domingo, 7, na final do Campeonato Pernambucano contra o Sport e vai para o seu segundo jogo no comando do Timbu. Na Copa do Nordeste, o treinador pode contar com reforços que não podiam atuar no estadual: Sousa, Cléo Silva, Thiago Lopes e Gustavo Maia.

Provável time: Vagner; Arnaldo, Rafael Vaz, Guilherme Matos e Diego Matos; Marco Antônio, Marcos Júnior e Patrick Allan; Luiz Paulo, Fernandinho e Paulo Sérgio.