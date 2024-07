Bahia x Vasco: Onde assistir e prováveis escalações

Time titular do Bahia diante do Fortaleza - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Após golear o Cruzeiro no último domingo, 23, e se recuperar da derrota para o Flamengo na 10ª rodada, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Vasco. O duelo é válido pela 12ª rodada do Brasileirão e será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Onde assistir

Transmissão: TV Globo (TV aberta) e Premiere (TV fechada e streaming)

Equipe de arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP)

Assistente 2: Leandro Matos Feitosa (SP)

Quarto árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Árbitro de vídeo: Daiane Muniz (FIFA-SP)

Bahia

O técnico Rogério Ceni não tem novos desfalques e deve repetir a lista de relacionados pela terceira rodada seguida. A única mudança no time titular deve ser o retorno de Everton Ribeiro, que começou no banco de reservas contra o Cruzeiro. Carlos de Pena fica como opção.

Provável time: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo

Vasco

Sem treinador após a demissão do português Álvaro Pacheco, o Vasco goleou o São Paulo na última por 4 a 1, sob o comando do interino Rafael Paiva,e quer emendar bons resultados para sair da parte de baixo da tabela. O craque do time, Dimitri Payet, não foi relacionado e segue fora da equipe por conta de uma lesão de grau 2 na coxa direita.

Provável time: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Estrella; Adson, David e Vegetti