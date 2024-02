Baianão 2024: Elenco do Bahia inicia preparação para pegar o Itabuna | A TARDE

Um dia após o triunfo por 2 a 1 diante do Sport na estreia da Copa do Nordeste, o elenco do Bahia muda o foco e inicia a preparação para o compromisso diante do Itabuna, marcado para esta quarta-feira, 7, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano 2024.

Antes de irem a campo, o grupo realizou um trabalho de ativação na academia da Cidade Tricolor. Em seguida, o elenco iniciou as atividades no Campo 2 do CT Evaristo de Macedo. A primeira atividade foi para aprimorar a posse de bola, com o grupo dividido em dois e um jogador coringa. Os goleiros fizeram exercícios específicos com o preparador Duda Varjão.

Ao final, o técnico Rogério Ceni dividiu os dois times e ministrou um trabalho tático. No campo 1 do CT, o volante Rezende deu iníciu as atividades de transição física. O meia Léo Cittadini trabalhou com o preparador Thiago Teixeira.

O time azul, vermelho e branco volta as atividades na tarde desta terça-feira, 6, onde encerra a preparação para encarar o Azulino. O Bahia lidera o Baianão 2024, com dez pontos somados em cinco jogos disputados.