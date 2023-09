Baianão feminino: Lateral do Bahia convoca torcida por vaga na final

As Mulheres de Aço encerraram a preparação para pegar o Lusaca, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano feminino. No primeiro jogo, o Tricolor aplicou 4 a 0 e tem ampla vantagem. A atacante Ary se mostra confiante na classificação e mira o título.

"É uma importância gigante. O time está muito motivado e tenho certeza que vamos trazer esse título", disse

"Fizemos um placar favorável para a gente, mas isso não possibilita de estar garantidas na final. Vamos com foco total, jogando sério, para garantir a nossa vaga na final”, disse em entrevista ao clube", completou.

Hoje atuando como atacante de beirada, Ary era lateral-esquerda de origem. Para ela, atuar nas duas funções não atrapalham sua característica de velocidade.

"Na verdade eu jogava de lateral antigamente, querendo ou não isso me ajudou bastante. Jogar de ponta e de lateral são coisas que não fogem a minha característica, então foi bem de boa", revelou.

A partida contra o Lusaca está marcada para este sábado, 16, às 10h, em Pituaçu. Ary convoca a torcida azul, vermelha e branca para prestigiar as Mulheres de Aço, que buscam o tetracampeonato estadual da categoria.

"Alô torcida do Bahia. Estou aqui convocando vocês pra assistir o nosso jogo no Pituaço, pra gente garantir a nossa vaga na final. Venham nos assistir", falou.