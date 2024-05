Baianão Sub-20: Bahia vence o Jacuipense e garante primeiro lugar | A TARDE

Em jogo que valia a liderança do Grupo 2 do Campeonato Baiano Sub-20, o Bahia venceu o Jacuipense por 3 a 1 e garantiu a primeira colocação. O jogo foi realizado na manhã deste domingo, 12, no Estádio de Pituaçu, com mando da equipe de Riachão do Jacuípe. Gerald, Ruan Pablo e Dell marcaram para os Pivetes de Aço, enquanto Nicholas diminuiu para o Leão do Sisal.

Ainda resta um jogo para Bahia e Jacuipense, mas as duas equipes estão garantidas na segunda fase do Baianão Sub-20. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Atlético de Alagoinhas e o Jacupa encara a Catuense, fora de casa.

Comandado pelo técnico Rogério Ferreira, o Bahia entrou em campo com a seguinte escalação: Victor (2002); Fred (2006), Gerald (2007), Dodô (2006) e Lucas (2005); Alex (2007), Gustavo (2006), Wendel (2006) e Ruan Pablo (2008); Wallifer (2006) e Samuel (2005).

Publicações relacionadas