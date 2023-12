Bellintani e Santoro comemoram triunfo do Bahia contra o Galo | A TARDE

A goleada do Bahia por 4 a 1 diante do Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, 6, selou a permanência do time azul, vermelho e branco na Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. Os gols do jogo foram marcados por Cauly, Luciano Juba, Thaciano e Ademir, que fez um golaço.

Um rebaixamento justamente no primeiro ano de SAF na gestão do Grupo City chamaria a atenção negativamente. Um peso foi tirado das costas da direção do Esquadrão. Guilherme Bellintani, atual presidente do Bahia, e Carlos Eduardo Santoro, diretor de futebol do Tricolor, foram a loucura na Fonte Nova. Os dois celebraram efusivamente a vitória e a manutenção do Bahia na elite em 2024.

Cadu Santoro e Guilherme Bellintani celebram permanência do Bahia na Série A | Foto: Téo Mazzoni / Ag. A Tarde

Na classificação final do Brasileirão, o Bahia terminou na 16ª colocação, com 44 pontos somados, com 12 triunfos, oito empates e 18 derrotas, com aproveitamento de 38%. Os rebaixados foram Santos, Goiás, Coritiba e América-MG