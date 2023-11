Biel comemora retorno ao time titular do Bahia: "Estava agoniado já" | A TARDE

Autor do gol do triunfo contra o Internacional, Biel mostrou o quanto tem sido decisivo na temporada. Apesar de estar afastado por causa de uma grave lesão muscular, o atacante segue como vice artilheiro do Bahia em 2023, com 11 tentos. O camisa 10 não escondeu a alegria de voltar a ser titular no time azul, vermelho e branco.

"Feliz pelo gol e por voltar a ser titular depois de um longo tempo. Estava agoniado já. Pude voltar, fazer um gol e sair com um triunfo muito importante pra gente. O segundo triunfo seguido. Agora vamos descansar nesse pouco período para buscar o triunfo sábado", comentou.

Apesar da chance desperdiçada e dos gols anulados pela arbitragem no jogo contra os gaúchos, Biel celebra o fato da equipe ter conquistado os três pontos importantíssimos na briga para se afastar do Z-4.

"É difícil desfocar. Tivemos três gols anulados. Eu podia ter ampliado, mas acabei errando e finalizei muito mal. O importante é que fiz um golzinho e pudemos sair com 1 a 0", disse Biel.

O próximo compromisso do Esquadrão de Aço será o clássico contra o Fortaleza, marcado para este sábado, 21, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o término da rodada, o Bahia agora ocupa a 14ª posição no Brasileirão, com 31 pontos somados em 27 jogos realizados.