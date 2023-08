Brasileirão: Árbitro mineiro apita Bahia x Corinthians

A CBF definiu a equipe de arbitragem para a partida entre Bahia e Corinthians, válida pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O mineiro André Luiz Skettino Policarpo Bento será o árbitro central do jogo em Salvador. Ele vai dirigir sua quarta partida no Brasileirão.

O autônomo de 42 anos terá como assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa FIFA/RJ e Felipe Alan Costa de Oliveira-MG. O quarto árbitro será Bruno Pereira Vasconcelos, da Federação Bahiana de Futebol. O árbitro de vídeo será Pablo Ramon Goncalves Pinheiro FIFA/RN, tendo o auxílio de Ciro Chaban Junqueira-DF na cabine do VAR.

Bahia e Corinthians está marcado para este sábado, 22, ás 18h30, na Arena Fonte Nova. Primeiro time fora do Z-4, o Tricolor soma 13 pontos e ocupa a 16ª colocação, enquanto o adversário está uma posição acima, com 15 pontos.