Brasileirão: CBF escala árbitro FIFA para comandar Bahia x Vasco

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o catarinense Ramon Abatti Abel, que pertence ao quadro da Fifa, será o árbitro central do jogo entre Bahia e Vasco, marcado para este domingo, 3, na Arena Fonte Nova, às 18h30, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele vai dirigir a sua 14ª partida no certame.

O Empresário de 33 anos terá como auxiliares Bruno Boschilia (PR-FIFA) e Alex dos Santos (SC). Filiado a Federação Bahiana de Futebol, Bruno Pereira Vasconcelos será o quarto árbitro. Já Wagner Reway (PB-FIFA) será o árbitro de vídeo, com Helton Nunes (SC) como seu assistente na cabine do VAR.

O confronto com o time cruzmaltino é decisivo. O Esquadrão de Aço tem 21 pontos somados e ocupa a 16ª colocação na Série A. Na zona de rebaixamento, o Vasco da Gama tem 16 pontos e está 18ª colocação do Brasileirão.