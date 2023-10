Brasileirão: Confira o histórico de confrontos entre Goiás x Bahia | A TARDE

Goiás e Bahia vão protagonizar um confronto direto para a fuga da zona do rebaixamento. A partida está marcada para este sábado, 7, às 16h, no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O adversário leva vantagem no retrospecto geral entre as equipes no Brasileirão. Em 29 jogos, são sete triunfos tricolores, 11 empates e 11 vitórias do time Esmeraldino. Na condição de visitante na Série A, o Esquadrão nunca venceu o Goiás. Em 16 jogos, foram nove vitórias dos goianos e sete empates.

O último encontro entre as equipes na Serrinha foi na 7ª rodada do Brasileirão 2020. Na ocasião, as equipes empataram por 1 a 1 no dia 16 de outubro. O gol do time azul, vermelho e branco foi marcado pelo atacante Rossi.

Precisando vencer a todo custo, o Tricolor de Aço ocupa a 18ª colocação na classificação, com 25 pontos somados em 25 jogos disputados.