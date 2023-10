Brasileirão: Flamengo x Bahia terá arbitragem da Fifa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Sávio Pereira Sampaio, que pertence ao quadro da FIFA, para ser o árbitro central da partida entre Flamengo e Bahia, marcado para este sábado, 30, no Maracanã, válida pela 25ª rodada do Brasileirão. Ele vai dirigir seu 12° jogo na Série A 2023.

O Assistente Administrativo de 38 anos terá como Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA/CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS) como seus assistentes. O quarto árbitro será Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ). Já Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR) foi o escolhido para ser o o árbitro de vídeo, com Fabricio Porfirio de Moura(SP) sendo seu assistente na cabine do VAR.

Sávio Pereira Sampaio vai apitar pela quinta vez um jogo do Esquadrão, sendo o terceiro na Série A. Ele dirigiu as derrotas por 2 a 1 para o Fluminense (Maracanã) e para o Atlético-MG, por 1 a 0 (Mineirão). Antes, ele comandou o triunfo por 4 a 0 contra o Volta Redonda e o empate sem gols com o Santos, ambos pela Copa do Brasil.



Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Bahia é o 17° colocado na tabela de classificação, com 25 pontos somados em 24 jogos disputados no Brasileiro.