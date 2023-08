Brasileirão: venda de ingressos para Bahia x Corinthians é iniciada

O Bahia precisa se recuperar na Série A do Campeonato Brasileiro e conta com o apoio da fiel torcida. O time de Renato Paiva encara o Corinthians no próximo sábado, 22, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 16ª rodada. Os ingressos para a partida já começaram a ser vendidos.

No primeiro dia, a comercialização é exclusiva para os sócios, que podem comprar ingressos pela internet com 50% de desconto, na modalidade sem acesso garantido. Nos pontos físicos, o desconto será de 30%. Ambos estarão disponíveis a partir das 10h.

O público geral poderá adquirir entradas a partir de quarta-feira, 19. Vale salientar que para este jogo, terá uma cota promocional de R$ 25 (preço único) nos setores Leste Superior e Norte Superior. A torcida visitante poderá comprar via internet e também nas bilheterias da Fonte Nova. Além disso, no dia do jogo, haverá a Bilheteria Leste a partir das 13h45.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA :

TERÇA-FEIRA (18) – exclusivo para sócios

Internet – A partir das 10h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 08h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 09h às 20h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 08h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 08h às 19h

QUARTA, QUINTA E SEXTA (19, 20 E 21)

Internet – 24h (A partir das 10h da quarta para o público geral)

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria do Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

SÁBADO (22) – dia do jogo

Internet – Até às 18h30

Fonte Nova – Bilheteria Norte (torcida mandante): 15:45h até 19:45

Fonte Nova – Bilheteria Sul (torcida mandante): 10h até 19:45h

Fonte Nova – Bilheteria Leste (torcida visitante): 13:45h até 19:45h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 9h às 16h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 16h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 16h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 16h