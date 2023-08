Caio Roque é registrado no BID e já está apto para atuar no Bahia

O elenco do Bahia já conta com um novo nome. O lateral-esquerdo, Caio Roque, já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (2). O atleta, apesar de estar lesionado, já está apto para atuar pelo Bahia assim que tiver condições físicas. Ele já está utilizando a estrutura do Esquadrão para se recuperar da lesão, conforme nota do clube.

O lateral, que pertence ao Lommel da Bélgica, tem 21 anos e se transferiu do Flamengo para a Europa. A janela de transferência para a chegada de reforços se encerra nesta quarta e o Bahia pode já pode contar com Gilberto, lateral-direito, Léo Citadini, meia, e Rafael Ratão, atacante. Para a posição de Roque, Renato Paiva tem como opções Camilo Cândido, Ryan e Matheus Bahia.