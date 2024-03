Campeão brasileiro critica defesa e avalia SAF do Bahia | A TARDE

O ex-goleiro Ronaldo Passos, campeão brasileiro pelo Bahia, esteve presente na exposição Esquadrão Eterno, evento que celebrou a os 35 anos do bicampeonato conquistado pelo Esquadrão em 1988. O ídolo tricolor conversou com o Portal A TARDE nesta quinta-feira, 29, e falou sobre o futuro do clube, que recentemente se tornou SAF.

O Bahia foi agressivo no mercado nacional de transferências. O clube azul, vermelho e branco contratou nomes cobiçados por grandes clubes como os volantes Jean Lucas e Caio Alexandre, além do badalado meia Everton Ribeiro. Ronaldo recordou do incômodo causado pela mídia do Sudeste e do Sul com o potencial financeiro do tricolor. "O pessoal do Sul e Sudeste ficam esperneando: "tem que ver, isso é lavagem de dinheiro". Mas, quando eles pegaram a Parmalat em 93, alguém falou que era lavagem de dinheiro?", disse inicialmente.

O ex-arqueiro tricolor continua: "Pegaram a base da seleção brasileira e foram campeões brasileiros em cima do Vitória de 93, e eu estava lá. Era o reserva do Dida. Então, o futebol do Bahia tende a crescer a cada dia e é uma questão de tempo. Não adianta ficar pressionando", complementou.

Ronaldo criticou as atuações da zaga do Bahia em 2024. Ele espera que o setor seja reforçado. Herói na meta tricolor em 88, ele dá um toque aos goleiros que compõem o elenco do Esquadrão.

"Agora eu vou ter que falar a verdade: tem que fazer uma zaga melhor. Tem uma galera lá que não dá pra jogar nem a segunda divisão. Eu não me lembro quando tomei um gol de cabeça. Nas semifinais [de 88], tomei um gol de cabeça de Nando, no jogo contra o Sport, por desatenção. Eles estavam indo pra cima, com sangue nos olhos. Não pode, um time grande, de Série A, tomar gol de bola parada, e gol de escanteio. A zaga do Bahia precisa aprender a marcar homem a homem. Como dizia o finado Paulinho de Almeida, é igual a basquete. A primeira marcação começa com o olho. Perdeu para o River por isso. Um homem nas costas do Kanu, e o nosso zagueiro do lado oposto ficou como lateral. O cara entrou sozinho e ficou na cara do meu goleiro. E meu goleiro tem que falar. Goleiro mudo não vinga no futebol".

Em relação a SAF, Ronaldo acredita que a mudança será fundamental para a profissionalização do futebol e consequentemente o crescimento do Bahia enquanto instituição. Ele afirma que o modelo de gestão veio para socorrer o futebol brasileiro.

"Vejo com muita esperança. O Bahia precisava disso. O futebol brasileiro passa pelo profissionalismo. Acabou aquela história do dirigente abnegado. Os clubes que tiveram nesse modelo vão sofrer e vão sucumbir. Está a prova que vários times grandes caíram para a segunda divisão e hoje no passado é a prova disso. Nós tínhamos lá Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia, campeões brasileiros, e estavam na segunda divisão. Então a SAF veio para socorrer o futebol brasileiro. O pessoal precisa estudar, dar uma lida na lei da SAF, que é uma lei especial que dá oportunidade do investimento no futebol, como é no mundo todo. Se você quiser comprar hoje as ações no Real Madrid, você compra", concluiu.