Candidatos à presidência do Bahia comentam suposta xenofobia | A TARDE

A disputa pela presidência da Associação do Esporte Clube Bahia tem dado o que falar nos últimos dias. Cada vez mais perto, o pleito está programado para ser realizado no dia 2 de dezembro, e nesta quinta-feira, 23, alguns candidatos estiveram presentes no evento CONFUT Nordeste, que está sendo realizado em Salvador.

Dentre os candidatos à presidência do Esquadrão, marcaram presença no evento Emerson Ferretti, da chapa União Tricolor, e Marcelo Sant’Anna, da Revolução Tricolor. Na última terça-feira, 21, os dois foram protagonistas de polêmica durante um debate realizado no Canal Darino Sena, quando o ex-presidente do Tricolor baiano supostamente teria proferido um discurso xenofóbico contra Ferreti, que possui título de cidadão soteropolitano, mas que é nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Durante um de seus discursos, Sant’Anna falou que "para quem não é baiano, ou até mesmo nordestino, não está acostumado a enxergar as desigualdades que existem no Brasil, e que se repetem no futebol, talvez seja difícil perceber que é preciso se indispor para fazer com que o Bahia seja respeitado e valorizado da forma que o clube e a torcida merece".

Diante deste cenário de indisposições na candidatura à presidência da Associação do Esporte Clube Bahia, o Grupo A TARDE conversou com exclusividade com Emerson Ferretti, que declarou sua opinião sobre o assunto: “Fala infeliz, preconceituosa e xenofóbica”.



“Ele (Marcelo Sant'Anna) esqueceu que a maioria dos ídolos do Bahia não nasceram na Bahia. Esqueceu que o maior treinador da história do clube, campeão brasileiro e que dá nome ao nosso CT, é carioca, e torcedor declarado do Flamengo (Evaristo de Macedo). Esqueceu também que existem tricolores que moram em outros estados e que não gostariam de ouvir essa frase dita sobre ele. Fora isso, esqueceu também que existem tricolores que não são baianos, e que são importantes para o clube. Ele ofendeu muita gente, não só o Emerson”, afirmou o candidato.

Ainda durante a entrevista, Ferretti salientou que o Bahia é um clube que luta contra o preconceito, e não é um clube que propaga esse tipo de coisa: “Administrar o Bahia com esse pensamento é um retrocesso”.

A reportagem do Grupo A TARDE também teve a oportunidade de falar com Marcelo Sant’Anna: “Com uma campanha em eleição, a gente está preparado para debater qualquer tema ligado ao clube, projeto, ideia e administração, agora situações que fogem da civilidade, respeito e ética, eu prefiro não comentar. Na era da Fake News, é muito chato a gente ter que ficar se desgastando com temas que não dizem respeito ao meu caráter e nem a instituição Esporte Clube Bahia”, falou.

As eleições da Associação do Esporte Clube Bahia serão realizadas no dia 2 de Dezembro de 2023, e o candidato eleito atuará durante o triênio de 2024-2026.