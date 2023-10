Cándido comenta sobre adaptação: "Me sinto bem na cidade e na equipe"

O Bahia passou por uma mudança técnica recente, com a saída do português Renato Paiva e a chegada de Rogério Ceni. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 21, o lateral-esquerdo Camilo Cándido comentou sobre a situação e acredita que mudanças drásticas não serão realizadas a curto prazo.

"Obviamente que a troca de um treinador é sempre por algum motivo. A gente trabalha com a filosofia que nos passa o treinador. Acredito que não vai mudar muito. Só a longo prazo. Agora temos que tentar trabalhar no dia a dia para ganhar pontos nos fins de semana e ficar mais tranquilo", comentou o defensor em coletiva.

Rogério Ceni está prestes a completar três semanas de trabalho no comando do Bahia. Em dois jogos, são um triunfo e uma derrota. Cándido afirma que os atletas estão imbuídos em assimilar as ideias do novo treinador para a sequência do Brasileirão.

"Não sei se é muito tempo ou pouco tempo. O que sei é que estamos trabalhando com Rogério dia a dia, minuto a minuto, para tentar melhorar. Tentar agarrar as ideias de Rogério para nos sentirmos mais confortáveis dentro de campo. Estamos fazendo isso muito bem. Hoje treinamos bem. E temos que seguir trabalhando para fazer o Bahia crescer", comentou.

Os dois próximos compromissos do time azul, vermelho e branco serão fora de casa, contra Flamengo e Goiás, respectivamente. O clube só jogará em Salvador contra o Internacional, daqui há um mês. Cándido ressaltou a força da torcida Tricolor quando o time atua na Arena Fonte Nova.

"Pessoalmente, e acho que falo pela equipe, jogar na Fonte Nova é o melhor que temos. Estar com nossos torcedores faz a gente se sentir acompanhado. Então, quando saímos temos que tratar de fazer uma boa partida. E quando jogamos aqui, temos que aproveitar isso e ir para cima", revelou.

"Todos as partidas são diferentes. A gente tem que aproveitar a torcida na Fonte Nova, que está sempre lotada. A gente se sente confortável jogando na Fonte Nova. Temos que aproveitar isso. Eu me sinto mais confortável jogando em que casa que fora, mas todas as partidas são diferentes", complementou.

Cándido vive grande fase no Bahia. Em oito jogos no Tricolor, sendo sete na condição de titular, ele já marcou um gol e deu uma assistência. O uruguaio de 28 anos falou sobre sua adaptação ao clube e a Salvador.

"Eu me sinto bem. Claro que com o idioma sempre demora um pouco, mas as pessoas se fazem entender. Então me sinto bem na cidade e na equipe. Vamos para frente", concluiu.