Carro de Acevedo é recuperado em Salvador horas após roubo

O carro do volante Nicolás Acevedo, do Bahia, foi recuperado pela Polícia Militar no bairro de Praia do Flamengo, em Salvador, horas depois de ser roubado na manhã deste sábado, 26, em Vila de Abrantes, Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. O veículo, um Jeep Renegade, foi encontrado por equipes do Batalhão Apolo.

O roubo aconteceu enquanto Acevedo se encaminhava ao CT Evaristo de Macedo para um treino do Bahia. Ele estava acompanhado do meia Lucas Mugni e do lateral-esquerdo Camilo Candido.

O veículo era rastreado por uma empresa privada. Para ser devolvido ao jogador, é necessário que uma queixa seja prestada para que a ocorrência entre no registro oficial do Estado. Uma equipe da Polícia Militar foi ao CT Evaristo de Macedo para que um dos jogadores roubado registrem o roubo.

Mais cedo, o Bahia comunicou o crime nas redes sociais e informou que os jogadores estavam bem e trabalhando normalmente no CT Evaristo de Macedo. "O clube está prestando todo apoio necessário aos envolvidos", disse em nota.