Casa de Apostas fecha acordo pelos naming rights da Fonte Nova; veja | A TARDE

A icônica Arena Fonte Nova está prestes a adotar um novo nome, resultado de um contrato de naming rights que acaba de ser firmado. Após anos como Itaipava Arena Fonte Nova, a partir de 2024 o estádio será conhecido como Casa de Apostas Arena Fonte Nova, de acordo com informações de Lauro Jardim, do 'O Globo'.

A empresa de apostas esportivas online assegurou os direitos de nomeação por um período de quatro anos, desembolsando um total de R$ 52 milhões. O valor de propriedades comercializadas da Arena Fonte Nova, entre naming rights com a Casa de Apostas e sector rights e supply, com outros parceiros comerciais, será de R$ 13 milhões anuais.

Essa mudança marca uma nova fase para o estádio e reflete a crescente influência do setor de apostas no cenário esportivo.

O Portal A Tarde teve acesso a nota oficial da Itaipava confirmando a mudança de nome da Fonte Nova: "Após 10 anos, a Itaipava, cerveja do Grupo Petrópolis, deixará de emprestar seu nome à Arena Fonte Nova.A Itaipava manterá seus investimentos, dando continuidade à parceria estratégica com a, agora, 'Casa de Apostas Arena Fonte Nova'. O acordo continuará garantindo o fornecimento exclusivo de cervejas e de energéticos TNT – também pertencente ao Grupo –, além do patrocínio do Camarote Itaipava, dos bares nos espaços internos e nas áreas de ativação das marcas e de experiências para o público".

“Acreditamos na força do Estado da Bahia, da cultura e do esporte, por isso a Itaipava ousou ser a primeira marca a estampar o nome em um estádio de futebol no país. São 10 anos contribuindo para melhorias no local e fazendo parte de diversos momentos de paixão, conquistas e muita torcida, além de momentos históricos que colocaram Salvador no cenário mundial da boa música, com shows dos principais artistas nacionais e internacionais. Em 2024, esta parceria segue firme e forte com ativações que irão garantir experiências inesquecíveis ao público”, diz José Luiz Sinti, Gerente Nacional de Patrocínios do Grupo Petrópolis.

A reportagem do Portal A Tarde entrou em contato com a Casa de Apostas, que também confirmou a aquisição dos namig rights: "É uma enorme satisfação, para nós, assinar este acordo pioneiro e histórico, para dar nome a uma das principais arenas do Brasil, que recebe eventos de alcance global. Trata-se de uma ação de grande magnitude e que esperamos que renda bons frutos para nós, para a Casa de Apostas Arena Fonte Nova, e principalmente para o público”, declarou Anderson Nunes, head de negócios da Casa de Apostas.