Casal faz chá revelação em jogo do Bahia, na Arena Fonte Nova | A TARDE

A Arena Fonte Nova recebeu, na noite deste sábado, 21, a partida entre Bahia e Fortaleza, pela 28ª rodada do Brasileirão. Mas antes da bola rolar, uma cena curiosa chamou a atenção de quem estava presente no estádio: um chá revelação.

Um casal de torcedores do Bahia decidiu celebrar a chegada de um mini tricolor em um palco de Copa do Mundo e no local onde o Esquadrão manda os seus jogos. Quando a fumaça azul subiu, não houve mais nenhuma dúvida: é menino.

Stefano e Dara estão esperando seu primeiro bebê | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Stefano e Dara se conheceram na Arena Fonte Nova em 2019 e estão esperando seu primeiro bebê. Ela está no quarto mês de gestação e o nome do menino já foi escolhido, será Theo.

Nas arquibancadas, a expectativa é de mais de 40 mil torcedores para apoiar o Bahia na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento para a Série B. O Tricolor começou a rodada na 14ª posição com 31 pontos em 27 jogos.