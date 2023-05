Cauly garante Bahia com "cabeça boa" para pegar o Inter

Na terça-feira, 25, o elenco do Bahia iniciou a preparação para encarar o Internacional, em jogo válido pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe terá uma semana livre para ajustar os erros e descansar. Em coletiva na Cidade Tricolor, o meia Cauly falou da importância em ter dias a mais para trabalhar.

"Com certeza já tinha um tempinho que a gente não conseguia treinar muito. Uma semana faz uma diferença grande de testar algumas coisas, experimentar e se preparar bem. Até foi bom para dar uma descansada nesse dia livre que a gente teve. Vamos com tudo para ganhar esses três pontos fora de casa", disse.

No jogo contra o Goiás, Cauly atuou de maneira diferente e até ajudou mais na marcação. Para ele, foi uma experiência nova.

"Foi uma tentativa nova. A gente tentou agir um pouco mais ofensivo. Pra mim foi um pouco diferente só na parte defensiva. Acho também que o Goiás veio diferente. A gente se preparou de uma forma, no jogo eles jogaram com um outro sistema. Dificultou um pouco no primeiro tempo, mas depois que o mister deu uma ajustada ali, a gente fez um bom segundo tempo", explicou.

Vivendo momentos parecidos, Bahia e Inter tem a mesma pontuação na tabela do Brasileirão. Cauly acredita que vencer em Porto Alegre será fundamental para melhorar o ânimo e se afastar do próprio adversário.

"Acredito que no Brasileirão não tem jogo fácil. Todo jogo vai ser difícil. A gente vai tentar ganhar todos os jogos, independentemente do adversário. Acho que seria importante a gente conseguir mais um triunfo fora de casa para voltar a dar aquela confiança e se sentir bem. São jogos complicados, a pontuação é igual e a gente quer ganhar para deixar o Inter atrás", comentou.

Mesmo há quatro jogos sem vencer entre Copa do Brasil Série A, Cauly acredita que a equipe mentalmente está bem e ressaltou a dificuldade dos jogos nas competições em que o Tricolor está em disputa.

"Acho que a gente fez uma boa partida contra o Santos fora de casa, um jogo difícil. Agora também o jogo contra o Goiás foi um jogo difícil. A gente gostaria de ter vencido em casa, na frente da nossa torcida. Mas como falei, são jogos difíceis. Não tem jogo fácil. A gente continua com a mente boa, com a cabeça boa, treinando bem para voltar a vencer. Trabalhar e continuar nossa caminhada", concluiu.

Para o jogo do próximo fim de semana, o técnico Renato Paiva contará com os retornos de Kanu e Rezende, que cumpriram suspensão na última partida. A partida está marcada para o próximo domingo, 28, às 16h, no Estádio Beira Rio, em Porrto Alegre.